More Rial se recupera de sus últimas cirugías estéticas con una confesión a sus seguidores: "Amo operarme"

Después de haberse mostrado muy feliz por los resultados que vio con sus nuevas operaciones estéticas, Morena Rial recurrió a las redes y respondió todas las consultas de sus seguidores que le consultaron sobre estos cambios físicos, y dejó en claro lo que le gusta someterse a estas intervenciones.

Así fue el ida y vuelta de la hija de Jorge Rial con los usuarios de Instagram:

-¿Cómo estás después de la cirugía?

-Me siento súper, la verdad que estoy con poco dolor. Pensé que iba a ser más difícil el post operatorio, pero la estoy pasando mejor que en cualquier operación.

-More, ¿sufrís en las operaciones? Tengo dos cesáreas y cuando veo una aguja, lloro.

-No jajaja, amo operarme. Y tengo una cesárea.

-¿Te dolieron las cirugías de los brazos?

-Te juro que pensé que era más grave jajaja. Obviamente, tengo molestias, pero estoy regia.

-¿No te quedan cicatrices?

-Sí, de todas las operaciones quedan cicatrices, pero para mí valen la pena.

PICANTE REACCIÓN DE MORENA RIAL ANTE LOS RUMORES DE ROMANCE ENTRE JORGE RIAL Y MARIANA BREY

Luego de que un pícaro intercambio de mensajes en redes despertara rumores de romance entre Jorge Rial y Mariana Brey, quienes trabajan juntos en Argenzuela (el programa que se transmite por C5N), Morena Rial opinó del tema y fue contundente con sus declaraciones.

En una nota que le hizo Juan Etchegoyen para Mitre Live, la hija del periodista sorprendió al opinar de Brey: “¿Esa no tenía marido?", lanzó la joven, sin filtro, dejando en claro que Mariana estaría ocupada.

“Sí, pero surgieron los rumores de romance con tu papá. ¿Te gustaría si surge algo?", siguió el periodista. Pero una vez más, More mantuvo su postura: "No, no la conozco y que haga lo que él quiera”.

“En realidad, yo vivo en otra provincia, estoy en otra etapa de mi vida. No me interesa ya lo que haga o con quien esté mi papá", cerró la entrevistada destacando su manera de manejarse ante las cuestiones sentimentales del presentador.