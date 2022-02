More Rial se mostró angustiada en su red social: "Estoy muy triste"

En medio de los rumores de romance con Alexander Caniggia y tras haberse mostrado buena onda con Loly Antoniale, Morena Rial preocupó a sus seguidores.

Es que la hija de Jorge Rial protagonizó un breve live en Instagram en el que admitió que está atavesando un delicado momento emocional.

"Estoy triste", sentenció, sincera, sin dar detalles sobre por qué se siente así.

"Siempre fui la persona que busca, que pide perdón, la que pelea por no perder gente. La que mueve cielo y mar con tal de ver felices a todos". G-plus

"Me voy a maquillar y voy a salir a bailar. Porque estoy muy triste y al que me vea, espero que no me cruce", agregó esquivando las consultas de sus seguidores tras su fuerte frase.

LA REFLEXIÓN DE MORE RIAL TRAS SU CONFESIÓN

Luego de haber contado que emocionalmente no está atravesando un buen momento, la hija de Jorge avaló una fuerte reflexión con la que se identifica.

"Siempre fui la persona que busca, que pide perdón, la que pelea por no perder gente. La que mueve cielo y mar con tal de ver felices a todos. Siempre me descuidé por cuidar a los demás y no saben lo desgastante que es para uno dar todo y que nunca alcance", publicó, contundente.