More Rial fulminó a Agustina Kämpfer: "Quedó embarazada mientras salía con mi papá"

Tras su ruptura con Mariana Loly Antoniale, Jorge Rial comenzó una relación con Agustina Kämpfer entre agosto de 2015 y diciembre de 2016, tras lo cual ella quedó embarazada del chef Agustín Baradacco y dio a luz a Juan en octubre de 2017, aunque Morena Rial piensa otra cosa.

En A la tarde, la hija de Jorge Rial destacó que Antoniale, con solo 24 años, se hizo cargo “de dos adolescentes, que no tenía por qué hacerlo” por lo que ella la respeta muchísimo, todo lo contrario de lo que le pasa con Agustina Kämpfer, a quien considera “una innombrable”.

“No sé cuánto tiempo estuvieron ellos (Kämpfer y Rial) en pareja, pero era algo muy tedioso. Nosotros vivíamos juntos en la casa de la calle Pampa. Las cosas empezaron bien, pero después, como toda calladita, se dio vuelta y empezó a ser mala, mala, mala. Y un día yo me cansé no la saludaba más”, contó More.

MORENA RIAL, DURÍSIMA CON AGUSTINA KAMPFER

A la hora de enumerar qué la hacía “mala” a Agustina, More no ahorró palabras. “Contestaba mal. Llamaba a mi papá y le decía ‘Morena no me saluda’, ‘no me habla’, ‘no me hace caso’. Era mi problema con mi papá, de última ella era la novia de él, no mi mamá”, señaló la joven.

“Yo creo que ella quería sumar un punto con mi papá y no lo logró”, analizó Morena, a quien le preguntaban qué hubiera pasado si quedaba embarazada de Jorge Rial. “De otro quedó embarazada. Cuando ella estaba con mi papá quedó embarazada del otro del que quedó embarazada”, dijo, en referencia a Baradacco.

Cuando le dijeron que quizá era un proyecto de Agustina quedar embarazada de Jorge Rial, Morena se limitó a contestar ‘no sé’ y comenzó a mirarse las manos pese a que Karina Mazzocco le insistía en que hable. G-plus

“Es que yo sé muchas cosas, y lo puedo hundir mucho y no tengo ganas hoy. No es porque sea mi padre, porque él no me tiene respeto a mí, entonces yo no le tengo respeto a él. Lo que pasa es que, si yo hablo demás, después me internan y me tratan de loca. Una vez me lo hicieron, dos no”, cerró la hija de Jorge Rial.