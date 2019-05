El debut de Morena Rial en el Súper Bailando, de la mano de Charlotte Caniggia para bailar la salsa de tres, hizo que la joven ya comience a dar que hablar. En una entrevista, lanzó duras frases contra Karina La Princesita y hubo palitos para El Polaco, quien bailará con su expareja.

“¿El Polaco se bajó de bailar con Charlotte o lo robó Karina? No sé si estas al tanto”, le preguntó el notero de Hay que ver a la hija de Jorge Rial, después de que el cantante renunció a bailar con la hija de Mariana Nannis para hacerlo con su exmujer. “Sí, sí. Y bueno, prensa. Obvio, les encanta el quilombo a los dos, les sirve”, lanzó sin anestesia Morena.

"A ellos les sirve el show, sino ni se queda. No tiene previa, no tiene nada. Canta siempre la misma canción. No hablo mucho porque no la conozco, pero con lo poco que sé, no me cae bien". G-plus

“Karina dijo que le costó decidir”, indagó el periodista. “Sí, sí, decile que sí”, ironizó la joven, que además contó que es amiga de Charlotte y tiene buena relación con la familia del Kun Agüero, ex de la cantante. “A ellos les sirve el show, sino ni se queda. No tiene previa, no tiene nada. Canta siempre la misma canción. No hablo mucho porque no la conozco, pero con lo poco que sé, no me cae bien”, se despachó, con todo.

“Los comentarios sobre ella no son buenos. Del mundo, en general. Dicen que es bastante mentirosa”, finalizó, durísima.

