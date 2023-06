More Rial abrió su corazón y se mostró muy angustiada en las redes tras reconocer que estuvo llorando: "Por eso sufro"

Fiel usuaria a las redes sociales, More Rial decidió subir varios videos en los que abrió su corazón, volcó sus sentimientos, y dio detalles del mal momento anímico que atraviesa y que la angustió al punto tal de llorar.

Así lo confesó la propia hija de Jorge Rial, quien respondió las consultas que le llegaron a su Instagram: “¿Estabas llorando? Porque se te nota en los ojos”, le preguntaron. A lo que More se confesó: “La verdad es que estoy pasando unos momentos complicados. El amor, a veces, hace un poco mal, así que sí. Pero estoy bien. Siempre esto bien, yo siempre estoy bien”.

“Chicos, ¿por qué tanto dolor en mi mirada? Yo les voy a contar una cosa. Dicen que hay medicamentos y pastillas para todo, vas a un psiquiatra y te medican, pero no hay nada que te cure el dolor del amor. Y es algo feo sufrir por amor. Pero, nada más que eso. Después, está todo bien. Vas, te tomás un champagne, y te olvídate de esto”, agregó la mamá de Fracesco (fruto de su relación con su ex, Facundo Ambrosioni) en otro posteo.

Por último, Morena enumeró las cosas que la lastiman: “Yo no tengo miedo a nada. Lo que me duele son las desilusiones que te causan ciertas personas, o dar y que te paguen mal, o estar y que después se borren. Yo soy una persona buena, no soy una persona mala; por eso sufro. Pero vamos a estar bien”.

MORE RIAL COMPARTIÓ UN TREMENDO DESCARGO JUNTO A VARIAS FOTOS CON SU HIJO

A poco de dar una profunda nota a LAM en la que, entre otras cosas, reveló que está distanciada de su papá, Jorge, Morena Rial dio que hablar al compartir un profundo descargo en las redes junto a varias fotos en la que se la ve a puro mimo con Francesco, el hijo que tuvo con Facundo Ambrosioni.

“Los que me conocen saben lo que soy como madre, lo que lucho día a día para que nada te falte, cueste lo que cueste, lo que mi hijo me ama, y lo feliz que es”, comenzó diciendo la joven en su cuenta personal de Instagram.

“Estoy orgullosa de verte día a día crecer y que seas ese niño con tanta dulzura y felicidad. Te amo, bebé de mami. Y acá estamos con las poquitas personas que nos aman y acompañan en tu crecimiento contra todos”, agregó, despertando todo tipo de especulaciones sobre si sus palabras estaban dirigidas a su ex o, tal vez, a su papá.

. Mamá te ama y acá va a estar siempre. Jamás te va a faltar nada . Gracias por elegirme como tu mamá todos los días”, añadió.

Y cerró, tajante: “. Tenemos una hermosa familia de dos, nadie más importa, mi chino . Cuesta criar sola a un hijo, pero siempre se puede”.