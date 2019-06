La sonrisa pícara y las ganas de salir de una pregunta incómoda dejaron al descubierto a Mora Godoy, quien sembró más dudas que sospechas en su última previa del Súper Bailando, al ser indagada por Ángel de Brito sobre un encuentro con Claudio Paul Caniggia.

"Me dijeron que Mora se cruzó con el Pájaro Caniggia y él tuvo unas palabras lindas hacía ella", había confesado el jurado. A lo que la participante respondió: "No, es muy amigo de un amigo mío y justo cenamos una vez los tres juntos. Nada más".

"En la cena (que tuvo con Claudio Paul Caniggia) dijo tres veces que estaba separado (de Mariana Nannis, la mamá de Charlotte) hace unos meses. Dijo eso, pero no tengo idea". G-plus

En ese momento Charlotte, hija del exfutbolista, atinó a hacer unos gestos como si tirara unos tiros con su mano hacia Mora, y sentenció, tajante: "Mi papá está con mi mamá. ¡Pará! O sea, la matamos. La mato yo".

Lejos de que el tema pase desapercibido, la bailarina de tango volvió a referirse al tema y sorprendió con sus declaraciones: "En la cena (que tuvo con Claudio Caniggia) él me dijo tres veces que estaba separado (de Mariana Nannis, la mamá de Charlotte) hace unos meses. Dijo eso, pero no tengo idea".

Por último, cuando el conductor de Los Ángeles de la Mañana quiso averiguar si Claudio le había tirado onda a la participante, la artista cerró, misteriosa: "¿Cómo? No, no. No lo voy a decir, no lo diría".

¿Qué dirán Mariana Nannis y Charlotte Caniggia al escuchar las declaraciones de Mora Godoy en el Súper Bailando?

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!