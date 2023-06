Mónica Farro contó cuánto dinero le robaron en los camarines de LAM: "Vi gastos grandes"

Mónica Farro contó en diálogo con LAM cuánto dinero le robaron en los camarines el día que fue como angelita invitada al programa de Ángel de Brito.

“Me di cuenta cuando vi que me faltaba parte del maquillaje que había llevado y el jueves cuando tenía que hacer una transferencia veo cuatro gastos altos que no eran míos”, contó la vedette.

Entonces, el conductor resumió: “Te hicieron cuatro compras con la tarjeta de débito por un total de $143.451,89, una en un supermercado chino, dos en Farmacity, donde también retiraron plata y otra compra en una marca de carteras”.

“También me sacaron efectivo del monedero, me dejaron los billetes de 100 y los de 1000 se los llevaron todos”, agregó Mónica en el móvil con el programa de América.

MÓNICA FARRO DIO DETALLES DE LA DENUNCIA QUE HIZO TRAS LOS ROBOS EN LOS CAMARINES DE AMÉRICA

Mónica Farro explicó a LAM la denuncia que realizó por los robos que sufrió: “Yo hice la denuncia pero no puse que me la robaron en tal lugar porque la verdad es que no lo sé”.

“Entonces hice una denuncia por extravío. La última vez que usé mi tarjeta en mano fue el 22 de mayo, después no la usé más”, aclaró la vedette.