Moira Gough sorprendió al recordar filosa sus comienzos en Jugate Conmigo: "No tengo lindos recuerdos"

Es imposible olvidarnos de Jugate Conmigo, el icónico programa que condujo Cris Morena y que fue un éxito en la década de los 90. Sin dudas, el ciclo de entretenimientos que debutó en la pantalla de Telefe en 1991 vive en el recuerdo colectivo.

Mientras quienes crecieron mirando a la productora al frente del show recuerdan ese suceso con cariño, una de las integrantes del programa lanzó polémicas y sorpresivas declaraciones remarcando que no la pasó muy bien en esa época.

La modelo que formó parte del show, Moira Gough, dejó que sus seguidores de Instagram le preguntaran lo que quisieran a través de sus stories. Y cuando le consultaron si fue feliz en el programa, su respuesta llamó la atención.

"No tanto... No tengo lindos recuerdos de esa experiencia. Me encontré con gente nada amable. Era muy chica y me sentí muy sola y poco cuidada por la gente que trabajaba ahí... El peluquero, la coreógrafa, la vestuarista... Ellos fueron los que no me dejaron tener una buena experiencia", sentenció en las stories que compartió Exitoína.

¡Fuerte!