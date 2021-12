Las fotos del regreso de Mirtha Legrand a la televisión y los invitados de lujo a la mesaza

Luego de que Juana Viale anunciara que este sábado es el día elegido para que Mirtha Legrand cierre el año en su clásico programa, y en cuyo esperado regreso estará acompañada de su nieta, Ricardo Darín, Diego Torres, Darío Barassi y Jey Mammon; la conductora y los invitados a La noche de Mirtha arribaron al estudio para ser parte de esta noche inolvidable.

Tanto el actor, como el cantante y los conductores posaron sonrientes para Ciudad y se mostraron muy felices de poder estar acompañando a la diva en uno de los programas más esperados en el ciclo de eltrece.

Por su parte, Mirtha arribó en un auto acompañada de Héctor Vidal Rivas, el asesor y mano derecha de la presentadora, quien lució un conjunto floreada que acompañó con un elegante pañuelo, gafas y su infaltable barbijo para protegerse del coronavirus.

Más sobre este tema Juana Viale dio detalles del regreso de Mirtha Legrand a la televisión: "Vuelve el sábado, vamos a estar juntas y ella comandando su trono"

EL GRAN REGRESO DE MIRTHA LEGRAND A LA TV CONTARÁ CON INVITADOS DE LUJO

“No se puede imaginar le programón que tenemos. Vamos a estar juntas, ella comandando su trono, por supuesto. Y yo en la silla del costado, feliz. Poneme un banquito y yo soy feliz. Me adapto, siempre me adapto”, dijo Juana el último fin de semana.

Ricardo Darín, Darío Barassi, Diego Torres, y Jay Mammon asistirán a la gala que conducirá Mirtha Legrand el sábado desde las 21.30 por eltrece. Por su parte Juana se hará cargo del último almuerzo del año, con la presencia de Nacha Guevara, Violeta Urtizberea, Martín Bossi, y Mariano Martínez.

Mirtha regresó sorpresivamente a la conducción a fines de agosto, cuando Juana Viale tuvo que cumplir con su aislamiento tras regresar de París, donde acompaño a su hija Ámbar a iniciar sus estudios.

¡Mirá las fotos de Ciudad con Mirtha Legrand y sus invitados en la antesala de su último programa!

