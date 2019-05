Luego de seis días de internación en el Sanatorio Mater Dei y tras ser operada de una brida abdominal, Mirtha Legrand recibió el alta médica el viernes por la noche. Actualmente, la diva se recupera favorablemente en la tranquilidad de su hogar, rodeada por sus afectos.

"Estoy muy bien, estoy en mi casa y muy repuesta. No sé cuándo voy a volver al trabajo porque no hablé con los médicos todavía... Me siento esplendida. Estoy perfecta, maquillada y peinada como para salir al aire", le dijo Mirtha a Lío Pecoraro, en un mensaje de WhastApp que el periodista compartió en sus redes sociales.

"Estoy muy bien, estoy en mi casa y muy repuesta. No sé cuándo voy a volver al trabajo porque no hablé con los médicos. Me siento esplendida". G-plus

Minutos después de abandonar el sanatorio, Nacho Viale había expresado en Twitter: "¡Gracias, gracias y gracias! A todo el sanatorio Mater Dei y su personal. Han sido de un profesionalismo absoluto. Una calidad humana gigante. ¡En nombre de toda mi familia eternamente agradecidos! ¡@Mirthalegrand ya está en su casa!", escribió el productor en su primer tweet. Luego, agregó: "Y vuelvo a agradecer todas las muestras de cariño y preocupación que nos hicieron llegar. @mirthalegrand está en su casa. En excelentes condiciones. Recuperada. Y con ganas de retomar su actividad normal. ¡Gracias a todos!".

Marcela Tinayre estará al frente de la conducción de los programas de Mirtha, ocupando su silla hasta que la diva pueda regresar al trabajo.