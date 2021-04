Mirtha Legrand quebró en llanto con Pía Shaw al recordar su infancia: "Estoy llorando, es muy doloroso"

Fiel a su estilo, Pía Shaw recibió una información y recurrió a la fuente para chequear que fuera cierta. La "angelita" llamó a Mirtha Legrand para comentarle que parte de la casa en la que creció, que queda en Santa Fe, está a la venta.

“Nosotros éramos muy chicos cuando murió nuestro padre. No sé de qué se trata. El actual dueño hará publicidad para cotizarla más”, le dijo Mirtha. Después de comentar la respuesta de la diva, la panelista de LAM (eltrece) contó que se sentía triste por el otro mensajito que había recibido de su parte.

"Me quedé muy mal porque me puso 'la verdad es que estoy llorando'. Se puso mal porque estuvo recordando su infancia. Y bueno, yo le mandaba audios diciendo 'señora, no se ponga mal, son recuerdos lindos, no se preocupe'", afirmó.

Y se despidió revelando que Mirtha también le contó que la pandemia la sensibiliza. "Lo último que me puso fue: 'Las ausencias con las que estamos viviendo en esta pandemia no nos dan tregua. Es muy doloroso'. Pobre Chiquita, cómo la deje”, cerró.