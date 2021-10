Mirtha Legrand y su internación: investigan quién filtró una supuesta foto de la diva en el sanatorio

Mirtha Legrand aún sigue recuperándose en el sanatorio Mater Dei tras haber sufrido una obstrucción coronaria por la que le colocaron dos stents. En este contexto, en Intrusos contaron que se viralizó una supuesta foto de la diva internada y las autoridades del centro médico ya se pusieron al hombro la tarea de dar con el responsable.

Según Alejandro Guatti, cronista del ciclo de América, desde el sanatorio iniciaron una investigación para descubrir quién fue la persona que viralizó la foto y tomar contundentes medidas.

"Estarían muy atentos y habrían abierto una investigación para saber de qué se trata; si esto fue verdad,. quién y cómo habría obtenido esta foto", precisó el notero.

Y sumó: "También hay una versión de que habría sido gente de la clínica que le sacó una foto a uno de los monitores que controla a Mirtha la 24 horas. Están muy atentos a ver quién habría sido esa persona".

Al ver la imagen, Juana Viale respondió con bronca dejando bien en claro que le parece una maldad que se viralicen fotos de su abuela en el sanatorio.

"Me parece una pelotudez que hagan esas cosas... No me enoja. Me parece que tiene que haber un límite y hay que preservarlo", sentenció, molesta.