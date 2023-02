Mirtha Legrand habló en exclusiva de su festejo de cumpleaños: "No va a ser nada íntimo"

En el día de su cumpleaños, Mirtha Legrand habló en exclusiva con Ciudad y contó detalles del festejo que realizará este jueves por la noche junto a sus seres queridos por sus 96 años.

La actriz y conductora de televisión argentina reveló que la fiesta se llevará a cabo en su casa con 45 invitados: “Festejo esta noche en mi casa, 45 personas vienen, no tiene nada de íntimo”.

"Viene Marcela (Tinayre), Nacho (Viale), mis bisnietos, mis amigos y mis conocidos". G-plus

‘La Chiqui’ también hizo referencia a su regreso a la televisión y dejó bien en claro sus ganas de volver a trabajar: “Estamos en tratativas, yo quiero volver, me hace bien trabajar”.

- ¿Cómo la está pasando?

- Hasta ahora no hago más que hablar por teléfono, cosa que me encanta porque todos me felicitan.

- ¿Va a festejar?

- Sí, festejo esta noche en mi casa, viene gente, 45 personas vienen, no va a ser nada íntimo, viene Marcela (Tinayre), Nacho (Viale), mis nietos, mis bisnietos, mis amigos, mis conocidos, va a estar Jorge Lanata con su mujer, Carlitos Rottemberg, Horacio Rodríguez Larreta con su novia. La invité también a Lilita Carrió pero no podía, se iba a Punta del Este me dijo.

- ¿La vamos a volver a ver en la televisión?

- Pienso que sí, estamos en tratativas, todavía no terminaron, la gente de la televisión que complicada es… ¡Dios mío! Los directivos que vuelteros son. Yo quiero volver, me hace bien trabajar, me hace mucho bien.