Mirtha Legrand apuntó enojada contra LAM y Ángel de Brito la cruzó en Twitter: "Es mentira; espero las disculpas"

Mirtha Legrand sorprendió en vivo al apuntar muy enojada contra Los Ángeles de la Mañana durante la última emisión de su ciclo dominical. “Pensar que en un programa dijeron que a mí me pagaban para ir a los teatros”, comenzó la diva en Almorzando con Mirtha Legrand.

“Me ofendió tanto. En el programa de Ángel de Brito. Hace unos días lo dijeron. Me dolió muchísimo. Yo iría todas las noches al teatro. Es un esfuerzo porque yo me levanto temprano y es un esfuerzo. Maquillarme, arreglarme. Me peino, hablo con el público. Para mí es una fiesta ir todas las noches al teatro”, completó Mirtha. Y hubo respuesta.

Más sobre este tema Mirtha Legrand le preguntó a Paola Krum si Joaquín Furriel le pagaba la manutención: la reacción de la actriz

De Brito recurrió a su cuenta oficial de Twitter para contestarle a la diva. “Esto es mentira. Nunca se dijo eso. Espero las disculpas ⁦@mirthalegrand⁩ ⁦@nachoviale⁩ ⁦@eltreceoficial⁩”, comenzó el conductor de LAM.

Luego, el periodista publicó las pruebas de su defensa. “Aquí, el video 1 para que dejen de mentir @mirthalegrand @nachoviale @eltreceoficial” y “Aquí, el video 2 para que dejen de mentir @mirthalegrand @nachoviale @eltreceoficial”, replicó, enojado Ángel.