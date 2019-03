Invitada a Los Ángeles de la Mañana como panelista especial, Miriam Lanzoni sorprendió al exponer públicamente que Georgina Barbarossa le vendió una enorme casona, ubicada en el barrio de Colegiales, con severos problemas edilicios, que en ningún momento (según su versión) fueron anticipados previamente a efectuar la compra.

"La casa estaba amoblada con muebles que tapaban la humedad y tapaban los caños rotos. Yo soy re confiada y no soy arquitecta. Pero cuando me iba a mudar, ese día se larga a llover y se me cayó el piso de la cocina porque estaba pegadito con Fastix", reveló la exmujer de Alejandro Fantino, indignada por la mala inversión. Luego enumeró otros inconvenientes que se encontró al ingresar, como humedad, rajaduras en las paredes y tuberías.

A 24 horas de contar en LAM su situación, Miriam volvió al programa de Ángel de Brito con las pruebas fotográficas de la vivienda "en ruinas", con las que constató sus dichos: en las imágenes se ven paredes descascaradas por la humedad, alacenas caídas, zonas de la casa afectadas por la inundación, entre otros inconvenientes. "Ahora la casa está en reparación", acotó, con desánimo.

En la misma línea, Lanzoni contó que Georgina la bloqueó en WhatsApp, luego de exponerle el sinfín de problemáticas que encontró ni bien puso un pie en la casa.