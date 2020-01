Miriam Lanzoni y un fuerte descargo, en medio de las especulaciones sobre su separación: "Nada que ocultar"

Cuando Ángel de Brito contó en LAM (eltrece) que Miriam Lanzoni se había separado, después de recibir un video de su pareja, Christian Halbinger, teniendo sexo con otra mujer, se desató el escándalo. Mucho más, cuando no todos creyeron en su relato y en que su angustia sea genuina.

La supuesta tercera en discordia negó los dichos de Miriam. Yanina Latorre y Mariana Brey, sinceras, contaron que tienen sus dudas. “No le creí nada desde el principio. Después escuché a la amante decir que no existe ningún video. Miriam, lamentablemente, utiliza muchas cosas para hacer prensa”, aseguró Mariana.

"Cada vez más fuerte, más humana, más verdadera, mas mujer... Se muy bien quién soy, mis valores no se negocian". G-plus

Ante la desconfianza de las panelistas, la actriz posteó una selfie en Instagram e hizo un fuerte descargo. "Todo por ganar. Siento aroma a cosas extraordinarias. Mis ojos miran de frente y ahí todo se puede ver. Cada vez más fuerte, más humana, más verdadera, más mujer... Sé muy bien quién soy, mis valores no se negocian", expresó.

Y siguió: "Yo me ocupo de mí, por eso no puedo ocuparme de otros. No hay nada que demostrar cuando hay verdad. ¡Hermosa vida!".

"Que el feminismo y la famosa sororidad nos abrace a todas, a todas, ahí se vive mejor". G-plus

Además, les habló directamente a las mujeres. "Que el feminismo y la famosa sororidad nos abrace a todas, a todas, ahí se vive mejor", concluyó.

¿Recibirá respuesta?