Miriam Lanzoni casi termina presa en México por algo que llevaba en la cartera: "Tenía la réplica de un arma"

Miriam Lanzoni y su novio, de quien se muestra muy enamorada, viajaron por el mundo. Acto seguido, ella fue a México por trabajo.

Lamentablemente, la expareja de Alejandro Fantino tuvo que hacerle frente a una desesperante situación en el aeropuerto.

De hecho, la actriz remarcó, en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, que estuvo de punto de ir presa por un mal entendido.

"Tuve un casting en México donde necesitaba un arma y una persona que me ayudó allá me consiguió la réplica idéntica de un arma. 'Necesito algo que parezca real', le dije y me lo consiguió... Vos el arma la ves y es idéntica, con cargador y todo", comenzó .

EL MAL MOMENTO DE MIRIAM LANZONI EN EL AEROPUERTO

Al pasar sus pertenencias por el scanner, la detuvieron por el arma falsa que llevaba en la cartera. Para colmo, ella se había olvidado que estaba ahí.

"Volvieron a pasar mi maleta y pensé que eran los maquillajes o un perfume que me iban a sacar. Me preguntaron si estaba llevando un expansor de zapatos y le dije que no, vuelvo que se hablaban entre ellos, se ponen guantes y sacan un arma de la mochila, no podía creer lo que estaba pasando...".

"En un momento había como quince personas. Ahí me asuste porque un tipo viene, me hace preguntas y me dice el procedimiento que quizás teníamos que ir a la comisaría. Se pusieron a debatir qué hacer conmigo..."

"Si llegaba a mayores puede ser algo muy confuso, quién viaja con un arma en la valija, pero tuve pánico de ir presa, miedo no, pánico, uno no controla cuando se vuelve tan injusto. Vino un perro de estos que huelen narcóticos y se dieron cuenta que era una réplica; me dejaron ir”, cerró Miriam haciendo hincapié en que la pasó realmente mal.

¡De terror!