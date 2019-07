Miriam Lanzoni abandonó el programa de Denise Dumas y Listorti: el motivo y la dura respuesta de José María

El martes, José María Listorti y Denise Dumas vivieron una situación insólita en Hay que ver, el ciclo que conducen en El Nueve. Minutos después de haber presentado como invitada a Miriam Lanzoni… ¡la ex de Alejandro Fantino se fue del estudio!

Listorti había anunciado: “Ya está entre nosotros Miriam Lanzoni que tiene un despelote con Georgina Barbarossa por la casa. A Miriam le va a gustar lo que voy a contar, porque acá me recuerdan que Georgina ya había tenido inconvenientes con una famosa cuando vendió otra casa”, haciendo referencia al conflicto que protagonizaron Barbarossa y Lanzoni tras la venta de una casa.

Los conductores cambiaron de tema y mientras hablaban del reemplazo de Nicole Neumann por Pampita en el Súper Bailando, con el productor Gabriel Fernández vieron a Miriam irse del estudio.

“Pará, ¡se está yendo Miriam Lanzoni!”, dijo sorprendida Denise mientras todos veían a la actriz partir raudamente detrás de cámaras. Cuando el productor contó que se fue porque tocaron el tema de la casa, Listorti dijo con ironía: “¿Ella pensó que le íbamos a hacer un homenaje? No entiendo. Cuando necesitan exponer el conflicto de la casa en los medios vienen y estamos. ¿Hay que hablar cuando ellas quieren?”.

Luego, entró en escena la productora Mirta Colli, quien fracasó en su intento de convencer a Miriam para que no se fuera y contó: “Se fue porque no la presentaron como una figura, una artista que ella es y la vendieron hablando de un problema al que ella no quería hacer referencia. Ella venía para vender su participación en una novela en Colombia".

Al escuchar que Georgina había contado que bloqueó a Miriam de su celular, Listorti concluyó con ironía: “Y la verdad es que yo hubiera hecho lo mismo... ¿sabés lo que debe ser Miriam Lanzoni enojada? Qué lástima que no tenemos la alfombra roja para recibirla. ¡No la llegamos a presentar! Hemos llegado a vender a Mirtha Legrand y no se fue. Es una venta. ¿No sabe lo que es una venta habiendo trabajado en televisión?”.