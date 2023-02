Mimi le mostró cómo duerme a Fernando Carrillo después de que el actor la invitara a pasar una noche en la suite de El Hotel de los Famosos 2

Desde que se conocieron en El Hotel de los Famosos 2, Mimi Alvarado y Fernando Carrillo se mostraron muy cómplices y a puro mimo frente a sus compañeros en el reality de eltrece. Y esta historia parece sumar capítulos con el correr de los días.

Ahora, luego de ganar el desafío –lo que que le permitió obtener inmunidad y no ser votado por sus compañeros- el actor invitó a Mimi a pasar una noche juntos y a solas en la suite.

Feliz por esta noticia, la pareja de Luciano “El Tirri” sorprendió al mostrarle a Carrillo cómo duerme por las noches: “Verás qué se siente dormir conmigo. Así, ¿ves? No hay invasión”, le explicó, abrazándolo cariñosamente a Fernando.

¡Cada día más cerca!

MIMI ACUSÓ A YASMIN CORTI DE ROBARLE SU DELANTAL EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

A poco de que Yasmín Corti se sumara a El Hotel de los Famosos 2, Mimi Alvarado reveló no tener los mejores recuerdos de la bailarina debido a una vieja disputa que la enfrentó tiempo atrás. Y lejos de que conciliar una tregua, la relación parece empeorar con el correr de los días.

Así quedó reflejado en una charla que mantuvo Mimi con Yasmín después de haber llegado tarde a su trabajo como staff: “Alguien me robó mi delantal y no me quisieron dar uno nuevo”, comenzó diciendo la pareja de Luciano “El Tirri” a Gabriel Oliveri.

Fue entonces que la concursante apuntó sin filtro con Yasmín: “¡Están desapareciendo los delantales! Llegó la chica, esta hermosa, Yas, y yo creo que el delantal que tiene puesto es mío. Hay una cleptómana acá”. Y Yas cerró, visiblemente enojada con esta acusación: “Para mí, este es mío, porque el que yo tenía me lo sacaron”.