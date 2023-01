Mimi Alvarado blanqueó qué la atemoriza de El Hotel de los Famosos 2: "El baño me preocupa bastante"

La participación de Mariela Mimi Alvarado, la novia del Tirri, en El Hotel de los Famosos 2 promete dar que hablar por la explosiva personalidad de la dominicana: "Esto es un juego, pero también es la vida. Llega un punto en que una se olvida de la cámara".

En una entrevista con Ciudad antes del comienzo del reality que conduce Pampita junto al Chino Leunis, que arrancará el lunes 9 de enero a las 22.30 por eltrece, Mimi reflexionó satisfecha por tener la inestimable banca de Marcelo Tinelli y sus hijas mayores, Mica y Cande Tinelli.

"Estoy preparada, estoy lista no para pelearme, pero sí para convivir. La convivencia no es fácil, pero yo sé que no soy una persona difícil para convivir. A mí me gusta el orden, soy muy ordenada y me gustan los espacios. Lo del baño me preocupa bastante", reconoció.

-¿Es para tanto?

-Imaginense que a mi baño no puede entrar nadie. Si alguien va a mi baño a hacer lo que sea le digo directamente que no entre, me agarra un infarto. Pero yo sé donde entro, que es un juego. Me expuse a esto porque me gustó y creo que puedo aprender a manejarlo.

-¿Creés que estás en condiciones de ganar en los desafíos físicos, de ingenio o en equipo?

-Es como todo en la vida. No sabés qué tan fuerte sos hasta que te enfrentás al desafío.

-Se te conoce como una mujer de carácter aguerrido. ¿Pensás que van a buscar desestabilizarte por ese lado?

-Nadie me pone nerviosa ni desestabiliza porque yo no miento. Siempre digo que soy una periodista o panelista muy increíble y por eso subsistí tanto en el medio, porque la gente me cree. Y yo no dije todo, porque si hablo de verdad cae sangre en Broadway, porque yo sé muchas cosas.

-¿Quiénes tienen que estar asustados?

-Varias personas del medio y fuera del medio tienen que tener miedo, hombres y mujeres. Pero tampoco voy a hablar por hablar. No voy a hacer daño al pe... No quiero.