Mimi acusó a Yasmin Corti de robarle su delantal en El Hotel de los Famosos 2: "Hay una cleptómana acá"

A poco de que Yasmín Corti se sumara a El Hotel de los Famosos 2, Mimi Alvarado reveló no tener los mejores recuerdos de la bailarina debido a una vieja disputa que la enfrentó tiempo atrás. Y lejos de que conciliar una tregua, la relación parece empeorar con el correr de los días.

Así quedó reflejado en una charla que mantuvo Mimi con Yasmín después de haber llegado tarde a su trabajo como staff: “Alguien me robó mi delantal y no me quisieron dar uno nuevo”, comenzó diciendo la pareja de Luciano “El Tirri” a Gabriel Oliveri.

Fue entonces que la concursante apuntó sin filtro con Yasmín: “¡Están desapareciendo los delantales! Llegó la chica, esta hermosa, Yas, y yo creo que el delantal que tiene puesto es mío. Hay una cleptómana acá”. Y Yas cerró, visiblemente enojada con esta acusación: “Para mí, este es mío, porque el que yo tenía me lo sacaron”.

TENSO CARA A CARA DE FERNANDO CARRILLO CON JUANMA MARTINO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Luego de haber protagonizado varios cruces con sus compañeros en El Hotel de los Famosos 2, Fernando Carrillo volvió a convertirse en noticia después de haber mantenido un tenso cara a cara a con Juan Manuel Martino.

“A mí, por ejemplo, no me gusta que usted se siente en la mesa sin camisa. Eso me parece de muy mala educación, Juani”, comenzó diciendo el actor en el reality de eltrece, quien encaró al hermano de Majo Martino.

“Mi padre me decía a mí siempre ‘vaya a ponerse la camisa’, porque hacer eso es de mala educación”, insistió Carillo, dejando en claro la incomodidad que le hizo sentir el joven en la casa en la que conviven.

Tras escucharlo, Juan recogió el guante y respondió, tajante: “Pero, ¿no era que nos podíamos desnudar y todo? ¡Usted se baña desnudo con el instrumento colgando! ¿Por qué yo no puedo estar en la mesa sin remera en una casa de verano?”.

¡Qué momento!