Milo Camisani, el hijo de Dolores Barreiro y Matias Camisani, debutó como modelo

Milo Camisani, debutó como modelo participando de la campaña de una marca de ropa. el hijo de Dolores Barreiro y Matias Camisaniparticipando de la campaña de una marca de ropa.

Dolores Barreiro y Matías Camisani tienen 5 hijos: Milo, Salvador (también modelo), Valentino, Suria e Indra.

Milo contó a Para Ti, en octubre del año pasado, qué consejos le dieron sus papás: "A la hora de hacer fotos sonriendo, usar el sonido y la risa hace ver mucho más natural la sonrisa. a Para Ti, en octubre del año pasado,: "A la hora de hacer fotos sonriendo, usar el sonido y la risa hace ver mucho más natural la sonrisa. Ese es un pro tip de mi vieja".

LOS SUEÑOS DE MILO CAMISANI

Milo tiene 17 años, armó junto a amigos una banda de rock y, por ahora, no lo desvelan las pasarelas: "Hoy no se qué quiero exactamente, el modelaje por ahora me gusta y me divierte, más adelante me gustaría estudiar algo, aunque todavía no se bien qué”.