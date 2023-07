La millonaria suma que le pagarían a Nahir Galarza por los derechos de la película sobre su vida

Mariana Brey reveló en Socios del Espectáculo la suma millonaria que le pagarían a Nahir Galarza, la asesina de Fernando Pastorizzo, por la película sobre su vida.

“Ella misma autorizó la serie. 500 mil dólares le ofrecieron a ella, es lo que le van a pagar”, dijo la panelista en el programa de eltrece.

“Valentina Zenere es quien va a interpretar a Nahir Galarza y el crimen que cometió, uno de los casos más sonados y más espantosos de los últimos años”, agregó Rodrigo Lussich.

LA ENTREVISTA DE MARIANA FABBIANI A NAHIR GALARZA

En Socios del Espectáculo mostraron la entrevista que Mariana Fabbiani le hizo a Nahir Galarza para El Diario de Mariana tras la repercusión de su caso.

“¿Cuándo fue la primera vez que vos contaste lo que pasó esa noche? ¿A quién se lo contaste por primera vez?”, le preguntó la conductora.

Por su parte, la joven respondió: “A mis padres. Yo ese día no podía reaccionar, no entendía lo que estaba pasando, no caía”.