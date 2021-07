La millonaria cifra que Yanina Screpante le exige al Pocho Lavezzi en la Justicia: "Pide 15 millones de dólares"

En 2018, los 8 años de amor de Yanina Screpante y Ezequiel "Pocho" Lavezzi llegaron a su final, en aparentes buenos términos y armoniosamente. "En los 8 años que estuvimos juntos tuvimos una sola crisis, en la que nos separamos tres meses. Creo que esta separación era necesaria porque no teníamos proyectos como pareja, no estábamos en la misma sintonía", le había dicho la modelo a la revista Hola! Argentina, fundamentando el motivo de la ruptura con el futbolista.

Sin embargo, el tiempo pasó y Yanina no logró el resarcimiento económico deseado tras la separación, por los años compartidos y en los que dejó de trabajar de modo estable para acompañar a Lavezzi en su itinerante carrera deportiva.

"Si lo pienso hoy y miro para atrás, no me hubiera manejado de esa manera. Si tuviera que dar un consejo, uno nunca tiene que olvidarse de lo que es uno, de sus cosas, no dejarlas de lado por otra persona. Pero ¿qué va a hacer? Ya está", dijo recientemente Screpante en una nota radial en Agarrate Catalina.

Haciéndose eco de este testimonio, Paula Varela reveló en Intrusos la cifra millonaria que la modelo le reclama al Pocho en la Justicia. "El reclamo de Yanina Screpante, la compensación económica, es de 15 millones de dólares. Eso es lo que está pidiendo. ¿Y en qué se avala esto? En que Yanina habría dejado de ganar ese dinero por dejar su carrera como modelo para seguirlo y estar con el Pocho", informó la panelista, en exclusivo, en el programa de América.

Luego, agregó: "Cuando se separaron, el Pocho le dio un palo y medio de dólares. También le dio un semipiso en Olivos, un auto y lo que está en el banco. Además de mantenerle el departamento en donde vive… A ella no le alcanza, pero para los abogados es una 'aventura jurídica' porque nunca se lo va a dar".