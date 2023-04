Miguel Martín estrena Gordillo amigo (de lo ajeno) en Buenos Aires: "Hacer temporada en la calle Corrientes es una bendición"

Miguel Martín presenta su espectáculo Gordillo, amigo (de lo ajeno) en Buenos Aires. El estreno es el 18 de abril en el Teatro Apolo de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de actuar en Mar del Plata en Semana Santa y de romper récords en Carlos Paz (sumó más de 80 mil espectadores), el humorista llega a la calle Corrientes.

El debut es el 28 de abril, a las 19, en el Teatro Apolo, Corrientes 1372. Entradas en venta en Plateanet. Funciones: viernes (19 y 21 hs), los sábados a las 19.30 y 22 hs y los domingos a las 19 y 21.30 hs).

ASÍ NACIÓ EL OFICIAL GORDILLO

-¿Cómo surgió el oficial Gordillo?

-El oficial Gordillo surge en mi adolescencia porque mi vieja me lavó el pantalón marca Ángelo Paolo con mi cédula de identidad dentro del bolsillo derecho trasero. A los 16 años fui a renovar la cedula en la comisaría de mi pueblo, Famaillá, y ahí me encontré con el oficial Gordillo. Me preguntan cómo es mi apellido, le contesto Martín y me dicen: “No, Martín es un nombre, convengamos, debe ser Martínez”. Y me anotó Martínez, Miguel nomás. Ahí nació el personaje. Empecé a prestarle atención a los operativos policíacos y pude extraer y generar mucho contenido para mis monólogos de humor.

-¿Con que show nos vamos a encontrar en el Apolo?

-Gordillo Amigo (de lo Ajeno) es un espectáculo lleno de humor para toda la familia, en el que el oficial contará múltiples operativos y va a mostrar la nueva “tenología polesíaca" y un “detetor de mentiras" que será testeado en vivo y en directo por el público presente. Además habrá historias de la infancia yendo a una escuela pública y teniendo un compañerito rico. En el medio del show irrumpirá “Doña Mary”, la madre de Gordillo que quiere organizarle una fiesta de 15 a la hija que nunca tuvo, así que va a tener que pedir ayuda a alguien del público. Todo acompañado de una miniserie en la que Gordillo no sabe qué hacer con su carrera y le pide consejos a los famosos para diversificar su carrera. Cuenta con la participación de Peter Alfonso, Mariano Peluffo, entre otros.

-¿Qué significa para vos hacer temporada en la calle Corrientes?

-Siempre fue un sueño y hoy tener la posibilidad de hacerlo es una bendición. Nunca ni siquiera imaginé salir de mi pueblo, hacíamos humor en un bar los viernes por la noche por diversión. Solo espero estar a la altura de las circunstancias y darle lo mejor al público que a falta de varias semanas ya agotaron varias funciones que salieron a la venta. Estoy impresionado. Siempre agradezco a la gente que me hace el aguante y me da tanto cariño. Es absolutamente mutuo y gracias por darme de comer a mí y a mis hijos.