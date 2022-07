Michael Bublé se emocionó al escuchar a su hijo Noah tocando el piano: "Más talento que yo"

Michael Bublé enterneció a sus seguidores de TikTok e Instagram al publicar un video con su hijo Noah de nueve años, fruto de su amor con Luisana Lopilato.

En la grabación, se puede ver a Michael súper emocionado al escuchar a Nah tocando el piano al ritmo de I’ll never not love you, uno de sus últimos temas.

Además, Bublé reveló que fue una sorpresa de Noah, quien estuvo practicando la melodía para su regreso de una gira.

LA EMOCIÓN DE MICHAEL BUBLÉ AL ESCUCHAR A NOAH TOCANDO EL PIANO

Junto al video en el que canta con su hijo al piano, Michael escribió: “Noah me sorprendió cuando volví de mi gira, realmente trabajó muy duro para aprender esta canción”.

“¡Estoy tan orgulloso de mi chico! ¡Más talento en sus deditos que yo en todo mi cuerpo!”, agregó con amor.

Y Luisana Lopilato reaccionó al video escribiendo orgullosa: “¡My baby! (mi bebé)”.