De novia hace un año y medio con Fabián Cubero (40), Mica Viciconte (29) quedó inmersa en más de un escándalo y confrontación mediática con Nicole Neumann (38), la exmujer del futbolista con quien la relación de expareja no transita en un buen momento y se basa estrictamente en las necesidades de sus tres hijas, Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (4).

"No es una provocación, es un canje... Me pareció un lindo detalle. No fue intencional, si lo piensan puertas adentro, es un gesto lindo, con amor (para las nenas)". G-plus

Apostando a la convivencia con "Poroto", la integrante de la revista teatral Nuevamente Juntos asistió a Los Ángeles de la Mañana y no eludió pregunta alguna. Incluso, le respondió a Ángel de Brito por qué compartió a Instagram una imagen de su nueva casa, con sillas personalizadas con los nombres de las hijas de la modelo y el futbolista, en un momento en que la relación está muy tensa.

"¿Para qué subiste la foto de las sillas con el nombre de las nenas? Es una mojada de oreja", le preguntó el conductor. Y Mica respondió: "No es una provocación, es un canje. Esa mueblería ya me había hechos unos muebles para otro departamento... Me pareció un lindo detalle. No fue intencional, si lo piensan puertas adentro, es un gesto lindo, con amor (para las nenas)".