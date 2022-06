Mica Viciconte presentó en TV a Luca Cubero y contó los fuertes cuidados que tuvo apenas nació: "Tenía muchos miedos"

A casi dos meses del nacimiento de Luca, Mica Viciconte presentó a su hijo en Ariel en su salsa, el ciclo que estrenó hace una semana en el que trabaja como panelista. “Está dormido, pero está acostumbrado al ruido porque en casa somos muchos hay mucho bochinche, hay perros. Los perros lo aman, lo chuponean todo”, avisó.

“El parto uno lo sufre, es doloroso, pero cuando ves que el bebé sale y te lo apoyan en el pecho te olvidás de todo. Es impresionante. No entendés mucho, pero cuando sentís su calor y llora, es mágico”, aseveró, mientras Ariel Rodríguez Palacios, el conductor del programa, le entregaba un peluche de Bob Esponja como regalo.

“No podés creer lo que estoy viviendo… ¡así que tendría muchos!”, lanzó, entre risas mientras contaba cómo los hábitos de su bebé a la hora de amamantarlo. “La teta es a libre demanda. Come cada tres horas, es un reloj”, contó, con su hijo en brazos.

MICA VICICONTE SE SINCERÓ SOBRE SUS MIEDOS CON LUCA

Fabián Cubero desde un video que le mandó a la producción mandó al frente a la ganadora de MasterChef Celebrity sobre el desafío que tuvieron cuando nació su hijo.

“Los primeros 15 días fueron caóticos. Como madre primeriza tenía muchos miedos, pero aparte venía dolorida y no dejaba que nadie lo toque. Después me di cuenta que no estaba bueno para ninguno de los dos, pero sobre todo para él. Yo estaba sacada”, se sinceró.

“De día no, pero de noche me daba miedo de no escucharlo. Le tomaba el pulso, veía si respiraba. Me daba miedo. Lo sigo haciendo, pero lo vas conociendo y sabés cuando no y cuando sí. Estaba muy estricta y después me relajé”, aseveró.