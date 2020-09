Mica Viciconte justificó ¿su burla? a Gladys La Bomba Tucumana en una imitación de Combate: "Me dio todo la producción"

Contenta y entusiasmada, Mica Viciconte debutó en la pista del Cantando 2020 (eltrece). Y fiel a su estilo, Ángel de Brito notó que la había acompañado su abogado. "¿Él vino por algo en especial?", le consultó.

"Es mi abogado y amigo, es todo. Está bueno tener a un abogado cerca... Totalmente. Todos los días recurro a él, por varios temas", afirmó Mica. En ese punto, Ángel quiso saber qué pasó con Gladys La Bomba Tucumana. "En estos último días, apareció un video en donde se ve a Mica imitándola en Combate. Le molestó mucho a ella", refrescó el conductor.

Y Mica se justificó: "El video fue después de que yo entrara al Bailando. No fue antes... No fue bullying, fue un canto... Aunque no se notó". Picante, Ángel le remarcó que se había puesto un almohadón para simular una panza...

"Combate era un concurso de juegos. Todos los fines de semana cantábamos un tema, canté un montón... De última, le falté el respeto a todos. Yo recién arrancaba, no podía decir 'ay, esto yo no me lo pongo'. Me ponía lo que me daba la producción, ni la letra me sabía", explicó lavándose las manos.

Laurita, que también formaba parte del ciclo, se puso de su lado: "Fue hecho con humor, Combate también tenía su parte artística".

Más allá de la explicación, Ángel remarcó que igualmente Gladys se lo tomó a mal. "Bueno, pero no demos vuelta lo que pasó. En los archivos está lo que hizo La Bomba, que sí me faltó el respeto. Y por eso, no voy a ser la culpable de todo lo que pasó. No tengo problema en cruzarme con ella", cerró.

¿Qué dirá Gladys?