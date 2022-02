Mica Viciconte hizo una tremenda advertencia tras su pelea con Germán Martitegui en MasterChef: "Que no me rompa; no me conoce"

Un tensísimo ida y vuelta se vivió en MasterChef Celebrity cuando Mica Viciconte se sacó chispas con Germán Martitegui, terminó llorando.

El enojo del jurado y la concursante se inició por la cantidad de ajo que ella usó, pero rápidamente pasó a un tirante cruce. Desconsolada, luego de contener el llanto frente al chef, estalló al llegar a su mesada.“Que no me rompa las pel…. porque no me conoce”, lanzó, desafiante, de espaldas a la cámara mientras escondía su angustia.

"Cuando me quiebro soy una catarata. Yo no soy como la gente que para de llorar. No lo puedo remar. Me 'enculo'. Soy una nena", dijo, en las entrevistas posteriores sobre su estallido.

FABIÁN CUBERO MANDÓ AL FRENTE A MICA VICICONTE

Promediando el quinto mes de embarazo, Mica Viciconte se hizo cargo delante de Fabián Cubero que el alboroto hormonal de la dulce espera le alteró el humor.

"Lo hormonal me afecta, se me traba. Ja. Si antes de por sí tenía un carácter fuerte, imagínense ahora. Se potencia", admitió Viciconte entre risas en una entrevista con Intrusos.

"Lo asumo, ¡estoy tremenda!", reveló Mica Viciconte desde Mar del Plata, ciudad natal tanto de ella como de Fabián Cubero.

A su lado, el ex de Nicole Neumann también bromeó sobre el embarazo de Mica: "Venimos bien. Los primeros tres meses fueron más difíciles para ella. Los últimos seis más difícil para mí por el tema hormonal. Ja, ja".

"Es chispita, chispita. Pero la vamos llevando bien", describió Fabián Cubero el carácter de Mica Viciconte, quien a principios de mayo daría a luz a Luca.