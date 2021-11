Mica Viciconte habría confirmado su embarazo en las grabaciones de MasterChef: "Está de casi tres meses"

Ángel de Brito se hizo eco de la información de que Mica Viciconte estaría esperando su primer hijo junto a Fabián Cubero y reveló que la modelo lo anunciará en MasterChef Celebrity 3.

"La información, que es de Lío Pecoraro, es que Mica está embarazada, de casi de tres meses y lo va a anunciar en MasterChef porque es participante del concurso", dijo el conductor de LAM.

"Lo va a decir en el programa en el que va a trabajar. De hecho, hoy no fue a la radio, salió por teléfono para que no la agarren las cámaras… En tres semanas se vería (en MasterChef) el anuncio", agregó Ángel.

Sobre el sexo del bebé que vendría en camino, De Brito comentó: "Va a tener un varón".

Tras escribirle a Mica Viciconte para tener de primera mano la confirmación de la dulce espera y no obtener respuesta, De Brito concluyó: "Lio me dijo que no habló con Mica, pero que lo tiene confirmado con una alta fuente".

MICA VICICONTE REACCIONÓ ANTE LA PREDICCIÓN DE SU EMBARAZO

El mes pasado, Pitty la numeróloga aseguró en Nosotros a la mañana que Mica Viciconte tiene "todos los números" para quedar embarazada de Fabián Cubero este año.

"Debo haber tenido diez pibes ya", bromeó Mica en Implacables, ante el vaticinio de la numeróloga, previo a que Lío Pecoraro se animara a confirmar la dulce espera.

Sobre el proyecto de ser mamá junto a Cubero, Mica agregó: "Está hablado desde el día uno, y está bien, pero no es un proyecto inmediato".