Mica Viciconte habló de su relación con las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann: "Con las tres nenas aprendí algunas cosas"

En diálogo con Cortá por Lozano, Mica Viciconte habló de su relación con las hijas de Nicole Nuemann y Fabián Cubero y contó que el tiempo que convive con ellas le sirvió para ejercitarse en la maternidad.

“Vivo con tres nenas, a la más chiquita la conocí cuando tenía 3 años y las chicas algún día se sienten mal, otro día tocan la puerta o tienen miedo”, reveló la ex Combate en la emisión de Telefé.

Entonces Viciconte hizo referencia a lo que aprendió con Allegra, Sienna e Indiana Cubero: “Me parece que uno, no te digo que la tengo atada pero, como que aprendí algunas cosas que pueden suceder”.

Más sobre este tema El dulce abrazo de Mica Viciconte con las hijas de Cubero tras anunciar su embarazo: "Te esperamos con mucha alegría y amor"

MICA VICICONTE REVELÓ QUÉ LE DIJO FABIÁN CUBERO CUANDO HABLARON DE IR A CURSOS DE PARTO

Mica Viciconte confesó en Cortá por Lozano que habló con Fabián Cubero de ir a cursos de parto y reveló qué le respondió el deportista.

"No me lo veo inhalando pero si voy, vamos los dos, esto es de los dos". G-plus

“¿Cursos para el parto van a hacer?”, le preguntaron desde Telefé y Mica respondió: “Hablé con Fabi, tenemos que ir los dos. Él me dijo ‘¿es necesario?’ y yo no me lo veo inhalando. Pero si voy, vamos los dos, esto es de los dos”.