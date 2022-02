Mica Viciconte, embarazada de 24 semanas, corrió en MasterChef Celebrity: "Que mi obstetra no mire la tele"

La semana especial por el delantal dorada de MasterChef Celebrity, una competencia dentro de la competencia, tuvo en la final a Catherine Fulop, Paulo Kablan y Mica Viciconte. La novia de Fabián Cubero, embarazada de 24 semanas, llegó con todo y para conseguir ganar terminó corriendo y exigiéndose físicamente.

La influencer se apuró para agarrar del supermercado los productos que quería. “Las canastas más pesadas del mundo son de Mica Viciconte”, se quejó Santiago del Moro, mientras llevaba la canasta cargadísima de la exfigura de Combate, quien está en a dulce espera de Luca, su primer hijo.

“Me ahogué”, reconoció, mientras volvía a su estación, cansada y admitía que su médico no iba a estar conforme con verla en ese estado. “Que el obstetra no mire la tele. Si llega a ver esto me mata”, lanzó, súper sincera sobre el reto que se le viene de su doctor.

FABIÁN CUBERO MANDÓ AL FRENTE A MICA CUBERO

Promediando el quinto mes de embarazo, Mica Viciconte se hizo cargo delante de Fabián Cubero que el alboroto hormonal de la dulce espera le alteró el humor.

"Lo hormonal me afecta, se me traba. Ja. Si antes de por sí tenía un carácter fuerte, imagínense ahora. Se potencia", admitió Viciconte entre risas en una entrevista con Intrusos.

"Lo asumo, ¡estoy tremenda!", reveló Mica Viciconte desde Mar del Plata, ciudad natal tanto de ella como de Fabián Cubero.