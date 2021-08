Mica Viciconte disparó fuerte contra Nicole Neumann: "Es un comentario bajo decir que no puedo hablar por no ser madre"

Esta semana salió a la luz en LAM un revés judicial a favor de Fabián Cubero, en una denuncia que Nicole Neumann le había hecho por impedimento de contacto con sus hijas, Allegra, Indiana y Sienna, y Mica Viciconte volvió a quedar en el centro de la tormenta.

En pareja hace cuatro años con el exfutbolista, Mica se cansó de las acusaciones en su contra de pasar información a la prensa sobre los conflictos entre Neumann y Cubero y rompió el silencio.

"Con Fabi tenemos una cautelar y la respetamos hace años. Hay una multa que no es joda. Cuando uno duerme tranquilo en sus casas, ya está. Pero me molesta que digan que salimos a hablar. No, con Fabi hace un montón de tiempo que no salimos hablar. Hasta el día de hoy estuvimos haciendo todo perfecto. No llevamos ni traemos información", dijo Viciconte ante el micrófono de A la Tarde.

"Que uno no seas madre no te impide saber cómo tratar a un nene. No me enrosco, pero sí hay muchas personas que no pueden ser madres y es súper doloroso para el que lo escucha". G-plus

Luego, la notera del programa de Karina Mazzocco puntualizó: "Dijiste que te dio un golpe bajo al decir que por no ser madre no podés opinar".

Sin nombrar a Nicole Neumann, pero en clara referencia a ella, Mica Viciconte disparó sin filtro: "Es un comentario bajo. Que vos no seas madre no te impide saber cómo tratar a un nene. No me enrosco, pero sí hay muchas personas que no pueden ser madres y es súper doloroso para el que lo escucha".