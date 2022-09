Mica Viciconte contó detalles del bautismo de su hijo Luca: "Ya tenemos elegidos los padrinos"

Aunque solo hace 4 meses que nació su hijo Luca, Mica Viciconte y Fabián Cubero comenzaron a planear el bautismo de su bebé. En una nota radial la panelista de Ariel en su salsa contó cómo será el especial día.

"Los padrinos todavía no saben quiénes son y ni se lo imaginan, pero nosotros ya los tenemos elegidos con Fabi”, adelantó, en Detrás de escena (AM 540).

“Te puedo decir que ninguno de los dos son famosos, son amigos nuestros de siempre y todavía no encontramos el momento para decírselo", señaló en el ciclo que conducen Daniel Gómez Rinaldi, Nicolás Peralta y Romina Carballo.

"Definimos hacer todo junto cuando cumpla su primer año, o sea el próximo 6 de mayo. Ahí le haremos el bautismo y el cumple. No voy a hacer 200 fiestas". G-plus

MICA VICICONTÉ CONTÓ POR QUÉ HARÁ EL BAUTISMO EL MISMO DÍA QUE EL CUMPLEAÑOS DE SU HIJO

"Definimos hacer todo junto cuando cumpla su primer año, o sea el próximo 6 de mayo. Ahí le haremos el bautismo y el cumple. No voy a hacer 200 fiestas. Prefiero una y listo. Incluso no hice ni baby shower, antes del embarazo. Un desastre”, contó la ganadora de MasterChef Celebrity.

La ex Combate contó el íntimo motivo por el que decidió no hacer una fiesta antes de recibir al bebé. "No hice el baby shower porque no quería poner en compromiso a todos de tener que venir con un regalo y el bebé no lo necesita. No me gusta”, dijo.

“Soy muy relajada con todo eso. Aparte yo cumplo el 3 de mayo y Luca el 6, o sea que ya mi cumpleaños caducó. El protagonismo lo va a tener Luca y yo pasaré a un segundo plano. Me encanta que así sea. Él es lo más importante que tengo", aseveró.