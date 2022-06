Mica Viciconte compartió el sorprendente parecido de Luca con Sienna, la hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann

Fabián Cubero se cumplió cuando el exfutbolista con Mica Viciconte les dieron un hermanito. Indiana, Allegra y Sienna, las hijas de Nicole Neumann, le dieron la bienvenida al bebé y están encantadas en su rol de hermanas mayores. El sueño de las hijas dese cumplió cuando el exfutbolista conles dieron un hermanito., las hijas de, le dieron la bienvenida al bebé y están encantadas en su rol de hermanas mayores.

Ariel en su salsa compartió una dulce foto de su bebé donde se ve el enorme parecido que tiene su hijo con Los 8 escalones del millón. La panelista decompartió una dulce foto de su bebé donde se ve el enorme parecido que tiene su hijo con Sienna, la hija menor del exfutbolista , quien hoy está e viaje con la figura de

“Claramente hermanos”, escribió, enternecida al ver las similitudes entre los hermanos. ¡Divinos!

Mica Viciconte presentó en TV a Luca Cubero y contó los miedos que tuvo apenas nació

A casi dos meses del nacimiento de Luca, Mica Viciconte presentó a su hijo en Ariel en su salsa, el ciclo que estrenó hace una semana en el que trabaja como panelista. “Está dormido, pero está acostumbrado al ruido porque en casa somos muchos hay mucho bochinche, hay perros. Los perros lo aman, lo chuponean todo”, avisó.

“El parto uno lo sufre, es doloroso, pero cuando ves que el bebé sale y te lo apoyan en el pecho te olvidás de todo. Es impresionante. No entendés mucho, pero cuando sentís su calor y llora, es mágico”, aseveró, mientras Ariel Rodríguez Palacios, el conductor del programa, le entregaba un peluche de Bob Esponja como regalo.

“Los primeros 15 días fueron caóticos. Como madre primeriza tenía muchos miedos, pero aparte venía dolorida y no dejaba que nadie lo toque. Después me di cuenta que no estaba bueno para ninguno de los dos, pero sobre todo para él. Yo estaba sacada”, se sinceró. “De día no, pero de noche me daba miedo de no escucharlo. Le tomaba el pulso, veía si respiraba. Me daba miedo. Lo sigo haciendo, pero lo vas conociendo y sabés cuando no y cuando sí. Estaba muy estricta y después me relajé”, aseveró.

Foto: Instagram