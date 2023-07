Mica Viciconte compartió la exigente rutina de ejercicios que hace su mamá a los 65 años: "Lo importante de entrenar"

Además de compartir su día a día junto a Fabián Cubero, con quien tiene a su pequeño, Luca; y la hermosa familia ensamblada que formó con Indiana, Allegra y Sienna (las hijas que el exfutbolista tuvo con Nicole Neumann), Mica Viciconte no duda en hacer testigos a sus seguidores de las escenas más tiernas.

En esta oportunidad, la exparticipante de Combate sorprendió en las redes al capturar una escena de su madre siguiendo una exigente rutina de entrenamiento en el gimnasio: “Les presento a mi mamá @marcelaperriere, 65 años”, comenzó diciendo en un video que subió a Instagram Stories.

“Lo importante de entrenar y los beneficios que trae. Entrenadora: @laraviciconte”, cerró, dejando en claro que su hermana también fue parte de los ejercicios que realizó la mamá de ambas para mantenerse saludable.

¡Familia muy activa!

PICANTES REACCIONES DE MICA VICICONTE Y FABIÁN CUBERO AL SER INDAGADOS POR EL COMPROMISO DE NICOLE NEUMANN Y MANU URCERA

Luego de que Nicole Neumann anunciara su compromiso con Manu Urcera tras un año y ocho meses de relación, Fabián Cubero (el ex de la modelo, con quien tiene a sus hijas Allegra, Indiana y Sienna) y su pareja -y padre de su bebé Luca- Mica Viciconte fueron indagados por este tema y fueron contundentes con su reacción.

“No, prefiero evitar (la nota) porque estoy en un momento con la familia y amigos. La estoy pasando perfecto, pero es hora de ir a dormir. Está Luca con mi mamá”, fue la firme respuesta de Viciconte al ser consultada por el cronista de LAM.

“No voy a hablar, no me interesa. Cero. No voy a hablar de nada. De última no es un tema mío, no me interesa”, agregó, ante la insistencia del notero que la fue a buscar a la salida de un restaurante en Mar del Plata.

Por su parte, Cubero mantuvo la misma línea que Mica: “Todo bien. Nos quedamos un par de días más. No tengo nada que hablar, estamos con la familia. Gracias, chau. No tengo ganas de hablar”.