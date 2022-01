Mica Alvarez, ex de Manu Urcera, habló tras ser acusada de filtrar el chat del novio de Nicole: "Yo no lo hice y tampoco hablaría así con él"

La versión de que Manu Urcera (30) habría mantenido un sugestivo chat con su exnovia, habría desatado el fastidio de Nicole Neumann (41) con el piloto de automovilismo.

Y ante la especulación de parte de la pareja de que se trataría de una maniobra de Mica Alvarez Cuesta (29) para perjudicar a Nicole y Manu, la influencer se defendió en diálogo con Ciudad: "¿Eh? ¡Yo no fui la que filtró esa charla! No hablaría así con él, ni me prestaría a eso…".

Enfática al afirmar rechazar los rumores, Mica Alvarez continuó su descargo desde Neuquén: "No tengo idea ni quién es la chica de la hablan. Ni me interesa lo que hagan".

-¿Te cruzaste en los últimos días con Manu y Nicole en la Patagonia?

-Los vi en el lago Mari Menuco varías veces hace unos días, pero después ni idea. Pasa que los dos tenemos casa en el barrio Mari Menuco.

-¿Llegaron a saludarse o cruzar miradas?

-No.

-¿Volverías con Manu?

-No, es una etapa terminada.

-¿Seguís enganchada con él?

-No. Yo estoy soltera y feliz.

-¿Te molesta que te endilguen la filtración?

-No. Yo estoy tranquila.

-¿Estás atenta a las noticias que se publican de Nicole Neumann y José Manuel Urcera?

- Al principio fue duro, pero después me acostumbré. Hoy en día si veo algo es porque me lo mandan.

-¿Crees capaz a Manu de coquetear con otra mujer mientas se muestra súper enamorado de Nicole?

-Sí, lo creo capaz de chamuyar a otras.