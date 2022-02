Mery del Cerro rompió en llanto tras escuchar la devolución del jurado de MasterChef: "Estoy muy sensible"

Pese a que no fue una de las participantes de MasterChef Celebrity 3 que tendría la oportunidad de zafar de la gala de eliminación, Mery del Cerro superó las expectativas del jurado con su plato y no pudo evitar quebrar en llanto al escuchar las devoluciones de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.

La modelo presentó unas empanas árabes con babaganoush, hummus y mayonesa vegana y se ganó los piropos de los chefs en vivo. “Mery, primero te felicito porque hiciste un gran esfuerzo y me gusta todo. El sabor de la empanada, con los pocos ingredientes que tenías, están muy bien. Viene por acá”, comenzó diciendo Martitegui.

A su turno, Betular agregó: “Estoy muy feliz de este crecimiento tuyo, está bien encaminada. Esto demuestra que te importa, y mucho, llegar lejos”. A lo que De Santis cerró: “Me encanta la masa. Este plato, realmente, les pasa el trapo a todos”.

Mery del Cerro: "Estoy muy sensible. Vengo estudiando mucho y que me digan estas cosas, me emociona". G-plus

Por último, invadida por lo que generó cada palabra, Mery contó el porqué de sus lágrimas: “Estoy muy sensible. Vengo estudiando mucho y que me digan estas cosas, me emociona”.