Mery del Cerro, indignada tras ser eliminada de la "semana de oro" de MasterChef Celebrity: "Siento que es injusto"

La pandemia de coronavirus hizo estragos entre los participantes de MasterChef Celebrity 3 y por eso, ante la alta tasa de contagios, desde la producción decidieron reunir a los famosos restantes para organizar la “semana de oro”.

A instancias de Santiago del Moro, Tomás Fonzi, Joaquín Levinton, Mica Viciconte, Mery del Cerro, Paulo Kablan, Denise Dumas, Cathy Fulop comenzaron a competir en un mini certamen que se extenderá hasta el jueves y en el que se puso en juego el ansiado delantal dorado.

Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui supervisarán durante toda la semana a los participantes, que deberán cumplir lo mejor posible un desafío por día para llegar al delantal, que les proporcionará inmunidad por una semana y un premio de 200 mil pesos.

MERY DEL CERRO QUEDÓ AFUERA DE LA CARRERA POR EL DELANTAL DE ORO DE MASTERCHEF CELEBRITY

Este domingo, los participantes, indiferentemente de haber evitado la gala de eliminación o no, debieron vestir delantales blancos y comenzaron una competencia aparte hasta que el resto de los famosos se recuperen del covid.

En este marco, todos ellos debieron preparar canelones desde la masa hasta el relleno, a lo que el jurado le agregó el desafío extra de cocinar una entrada en los últimos cinco minutos de la prueba. Como resultado, Joaquín Levinton y Mery del Cerro quedaron en la última instancia de la decisión de los jueces.

Finalmente, Damián Betular anunció que Mery del Cerro debía subir al balcón ya que su plato no había sido lo suficientemente bueno como para competir por los beneficios del delantal dorado. “Por primera vez siento que quizá es un poco injusto y que no sé si me merezco ser la primera en subir”, se quejó la modelo al finalizar la edición.