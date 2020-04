Mery del Cerro contó cómo fue el parto de Cala: "Tenía miedo y ansiedad; las contracciones eran muy dolorosas"

Esta semana, en medio de un contexto inusual como el de una pandemia, Mery del Cerro dio a luz a su segunda hija, Cala, fruto de su amor con el DJ Meme Bouquet, con quien ya es mamá de Mila (4).

Conmovida por el nacimiento de su niña, la actriz y modelo compartió en Instagram un emotivo video en la sala de parto, del momento en que da a luz y recibe a Cala en sus brazos, tras hacer un largo trabajo en la Clínica Suizo Argentina.

Con el celular repleto de mensajes de amor y bendiciones, Mery y Meme hicieron un vivo en Instagram desde el sanatorio para agradecer las muestras de afecto y, entre los dos, describieron cómo fue la llegada al mundo de Cala.

"Las contracciones eran muy dolorosas. Con Mila había sido más rápido. Entonces, con esta pensé 'segundo parto, va a pasar lo mismo'. Tenía una mezcla de miedo y ansiedad", dijo Mery. G-plus

"Acá estamos, con la chiquitita nueva, muy contentos", comenzó diciendo Del Cerro, junto a su pareja, que continuó con el relato: "Fue un parto muy lindo, duro y largo. Mery la rompió. Por todo lo que se está viviendo afuera estábamos los dos muy sensibilizados, conmovidos y con miedos, angustiados. Entramos a la sala de parto diciendo 'se viene, se viene lo que hace un par de semanas nos daba miedo, por no saber lo que pasaba en los hospitales’. Fue un parto largo. Cala estaba dada vuelta, mirando para arriba".

En ese punto de la íntima descripción, Mery contó que el nacimiento de su primogénita, Mila, había sido diferente, por eso algunas situaciones desconocidas, que le pasaron en el segundo parto, la desestabilizaron.

"El parto fue bastante tenso, largo y duro, pero Mery hizo un laburazo. Por momentos le daba para tirar la toalla, estaba muy sensible y lloraba", agregó Meme. G-plus

"Las contracciones eran muy dolorosas. Ahí está la parte de que cada parto o experiencia de una mamá son diferentes, uno piensa que hay cosas que se van a repetir y después te das cuenta de que la vida te sorprende. Con Mila había llegado de una manera (a dar a luz). Fue mucho más rápido. Entonces, con esta pensé 'segundo parto, va a pasar lo mismo'. Pero de repente me encontré con otra situación, las contracciones que tenía eran súper dolorosas. No entendía por qué me pasaba eso. Tenía una mezcla de miedo y ansiedad”, agregó la actriz.

Y Meme concluyó el conmovedor relato: "Con Mila había sido más fácil. Cala se comenzó como a trabar. El parto fue bastante tenso, pero Mery hizo un laburazo tremendo, porque por momentos le daba para tirar la toalla, estaba muy sensible, lloraba, y decía 'no quiero más'. Yo lo único que hice fue agarrale la mano y decirle 'dale que podés'. Después de todo eso llegó un momento mágico, increíble. Salió Cala, nos miramos y nos pusimos a llorar como dos nenes. Cala lloraba”.