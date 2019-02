Mercedes Ninci redobló sus polémicos dichos sobre Natacha Jaitt: "Para mí, la muerte no la hace buena"

Así como Yanina Latorre fue acosada en las redes sociales tras la muerte de Natacha Jaitt, a Mercedes Ninci también la atacaron y le inventaron crueles posteos contra la mediática. Pocas horas después de que se confirmara el fallecimiento de Jaitt, la panelista de Todas las tardes había lanzado polémicas declaraciones a Radio Mitre: "Lo lamento por su hija y su familia, no por ella".

El lunes, Maju Lozano le dio la libertad a Ninci de que haga un descargo, y la cordobesa comenzó desmintiendo que haya publicado mensajes hirientes en Facebook y Twitter, como insinuaban las capturas de pantalla que se viralizaron: “No tengo Facebook, esa cuenta es trucha, se armó. Tampoco tengo Twitter, mi cuenta se cerró el año pasado pocos días después de la comida con Mirtha Legrand. Esos tweets también son truchos. Sí tengo Instagram, donde desmentí todo”.

Indignada, Mercedes agregó: “Muchos colegas nuestros que deberían investigar pensaban que ese Facebook era cierto. Este fin de semana en las redes sociales fui insultada por toda gente por las fotos de las copas de champán, se usó el tweet que supuestamente había hecho yo. Ese tweet lo inventó Natacha Jaitt, que en paz descanse. Fue denunciado ante la Justicia de la Ciudad”.

“Yo no me reí de nadie. Lo lamenté mucho por su hijo y su hija porque es muy difícil para un chico quedarse sin su mamá”, enfatizó más tarde. En este punto, Lío Pecoraro indagó: “¿Te arrepentís de haber dicho que no lamentabas que haya que fallecido?”. Sin vueltas, Ninci afirmó: “Yo no soy de aquellos que cuando uno persona vive tiene una mala imagen y cuando mueren pasan a santificarla. Para mí, sinceramente la muerte no la hace buena. Yo lo lamento porque el hijo me parte el alma, para la hija más grande también es muy duro. Hasta para Ulises, que estaba todo el tiempo con ella”. En referencia a los duros tweets que le dedicó Dolores Fonzi como parte del colectivo Actrices Argentinas, ironizó: “Si el día de mañana muere Juan Darthés, ¿Dolores Fonzi lo va a llorar a Darthés? ¡No! No sé… Nos va a dar lástima por sus hijos y todo. Una persona porque muera no se transforma en buena”.

Entonces, Tatiana Schapiro acotó: “No sé si sumaba que salgas a decir eso en esa misma mañana”. Una vez más, Ninci aclaró: “Yo soy de las personas que dicen la verdad, no soy políticamente correcta”.

Al final, reflexionó y le quitó importancia al fallecimiento de Natacha Jaitt, con quien iba a enfrentarse en sede judicial el 12 de marzo: “Yo siempre le dije la verdad a la gente. ¿Por qué le voy a mentir? Sinceramente, yo estoy preocupada por otros temas. Por la inflación, la inseguridad, la inflación, la desocupación, la corrupción. Esta mañana (por el lunes), estuve con Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Py. Yo quiero que se investigue y se sepa la verdad. Pero no hablo más de Natacha Jaitt, se acabó”.