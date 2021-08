Mercedes Ninci habló de su salud tras haber estado internada: "Me quedó pánico"

Después de haber estado internada tras haberse descompensado en vivo, Mercedes Ninci regresó a la TV y habló de su salud. Sincera, la periodista contó que le costó mucho regresar a un estudio de televisión y reveló por qué siente mucho temor.

La periodista, que tras descompensarse en Lo de Mariana (eltrece) le dijeron que había sufrido una cefalea migrañosa, contó en LAM (eltrece) que lo que más miedo le daba de volver a la TV son las fuertes luces de los estudios.

"Es la primera vez que vuelvo a la TV después de lo que me pasó. Le tenía miedo a las luces. La médica me dijo que las luces de la TV no tiene nada que ver con lo que me pasó pero no quería volver a un estudio", afirmó.

Más allá de que su doctora intentó tranquilizarla, Mercedes admitió que igualmente siente miedo. "Me quedó pánico porque yo sentí que era por las luces, así que no sabía si venir o no. Se lo pregunté a mi psicóloga también", cerró, súper sincera.