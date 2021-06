Mercedes Ninci habló de los rumores de romance con Christophe Krywonis: "Es amoroso"

A mediados de enero de este año, las fotos de Christophe Krywonis junto a Dolores Barreiro llamaron muchísimo la atención. Mientras muchos se preguntaban si estaban saliendo, ellos intentaban esquivar el tema.

Pero ahora al chef comenzaron a vincularlo sentimentalmente con Mercedes Ninci, su compañera en Lo de Mariana (eltrece). De manera sorpresiva, la periodista le hizo frente a los rumores y elogió a más no poder a su compañero.

"Christophe es amoroso, me parece un caballero. Sinceramente, no lo conocía... No miro realities, siempre estoy detrás de las noticias... Tengo cuatro hijos, viajo seguido a Córdoba para visitar a mis padres -ahora no puedo porque lo hago en micro y está prohibido- salgo de un trabajo y entro en el otro, así que de TV soy cero, por más de que trabajo hace muchos años adentro", expresó en diálogo con la revista Paparazzi.

Y aunque remarcó que aún no puede hablar de romance, deslizó que estaría dispuesta a salir con su compañero. "Yo no sé qué va a ser de mi vida de acá a la noche, así qué... Además, los dos estamos solteros, pero bueno... Eso no significa nada puntual. Tenemos en común a un amigo francés. El otro día dije en cámara que la cocinera que trabaja en casa de mis padres se iba a poner celosa porque halago los platos de Christophe”, cerró.

¿Qué dirá el chef?