La exmujer de Rodrigo Romero (protagonista del filme sobre la vida del Potro Rodrigo Bueno) denunció al cordobés por violencia de género. “Una vez me pegó durante tres días seguidos”, aseguró Macarena Vega, en Los Ángeles de la Mañana. Además, la mujer -madre de Ryan y Romeo con el joven- relató que Romero le había dicho que Jimena Barón estaba al tanto de los episodios de violencia.

“Ella sabe todo. Jimena sabe toda la vida que yo llevo porque él se lo contó. Y no le importó. Sabe a qué me dedico, sabe todo. Sabe de los episodios de violencia, contados por él. Por lo que me ha contado él, me dijo que la mina sabía todo y que no le importaba nada. Yo nunca hablé con ella”, dijo la ex de Romero en el ciclo de eltrece.

Minutos más tarde, la actriz se comunicó en vivo con De Brito por mensajes de WhatsApp. “Me está escribiendo Jimena Barón, me dice que está helada con lo que está escuchando”, comenzó el conductor, antes de leer la palabra de la cantante.

"Nada sé yo de ningún episodio de violencia. Nada. Estoy de verdad en shock. Yo me separé porque él no era para mí. Es una barbaridad lo que cuenta. Jamás imaginé algo así". G-plus

“Nada sé yo de ningún episodio de violencia. Nada. Estoy helada mirando tu programa. No voy a hablar, es una relación ajena, pero estoy de verdad en shock. Yo me separé porque él no era para mí. Jamás lo enganché en nada a Rodrigo. Jamás. Lamento por ella si esto es así. Es una barbaridad lo que cuenta. Jamás imaginé algo así”, comenzó Barón.

“Mi relación con él fue totalmente normal. Simplemente cuando se fue poniendo todo más serio supe que no era un compañero para mí, que no me sabía acompañar como yo quería. Nada más. Todo esto es un espanto. Que arreglen ellos como pareja la historia de ellos, yo no tengo una mierda que ver. De haber sabido lo hubiese mandado a la mierda por hijo de puta”, continuó, visiblemente enojada.

"Yo no tengo una mier... que ver. De haber sabido lo hubiese mandado a la mier... por hijo de pu... Como mujer la aliento a que se defienda si fue agredida, y que denuncie". G-plus

“Lo ayudé mucho con sus hijos y a no pelearse con sus ex. Cené con una de ellas y su familia para que tenga buena relación. Entiendo el enojo de ella. Si esto es verdad, que lo denuncie y lo haga mierda, pero yo no tengo nada que ver”, completó Jimena.

“Él me dijo que ella sabía todo. Yo con ella no tengo ningún problema”, se excuso Vega. Minutos más tarde, Barón volvió a escribir. “Yo no tengo nada con ella tampoco y como mujer la aliento a que se defienda si fue agredida, y que denuncie. La apoyo cien por ciento. Es muy grave para mí que me pongan como cómplice”, finalizó la actriz.

Tras finalizar la entrevista con la exmujer de Rodrigo Romero, Jimena recurrió a su cuenta de Twitter. “Yo viví bastante mierda como para elegir ser cómplice de la ajena. Por favor ni en joda intenten hacerme parte de esto que me desayuno hoy. En lo personal viví una relación de lo más normal, eso no me va a hacer defender a nadie. Aprendí. La violencia se denuncia”, publicó la cantante.