Los mensajes de Paula Chaves y Pedro Alfonso por los 3 años de Baltazar, su hijo: "Te amamos"

Es un día muy especial para Pedro Alfonso y Paula Chaves. La pareja se mostró movilizada por un nuevo cumpleaños de Baltazar, su hijo, en el día que cumple 3 años. Ambos se filmaron dándole un súper beso al nene y cada uno le escribió en sus redes sociales un sentido mensaje.

“Feliz vuelta al sol, amor de mi vida. Mi abrojito lindo. Gracias por enseñarme tanto con tu llegada a este mundo. Gracias por alegrarnos todos los días. Te amamos hasta el infinito y más allá”, puso Paula, feliz junto al divertido video con el pequeño.

Pedro: "Feliz cumple, hijo. ¡3 añitos! Diría que creciste de golpe o cómo pasa volando el tiempo, pero después pienso y me doy cuenta que todos los días es una aventura nueva, un baile, un juego o lo que sea para intentar que cada día se único". G-plus

El actor, por su parte, no se quedó atrás: “Feliz cumple, hijo. ¡3 añitos! Diría que creciste de golpe o cómo pasa volando el tiempo, pero después pienso y me doy cuenta que todos los días es una aventura nueva, un baile, un juego o lo que sea para intentar que cada día se único. Orgulloso de vos. De que seas tan personaje cariñoso y sensible. ¡A festejar jugar y disfrutar!”, escribió.

Paula: "Nació una nueva mujer aquel 2 de octubre de 2016. Mi niño, gracias por enseñarme tanto. Te amo para siempre". G-plus

También la conductora de Bake Off Argentina compartió una tierna foto de Balta con pocos días: “Tanto te espere mi amor. Intenté gestarte sin miedo. Soñé parirte en libertad. Y hoy te veo tan grande, inquieto,movedizo y alegre que me explota el corazón de tenerte. Me acuerdo de cada segundo de tu nacimiento. Nació una nueva mujer aquel 2 de octubre de 2016. Mi niño, gracias por enseñarme tanto. Te amo para siempre”, expresó Paula Chaves en el cumpleaños de su hijo, Baltazar.