Los mensajes de Chano tras la denuncia por violación de Militta Bora: "La mentira tiene patas cortas"

El último 13 de noviembre, Militta Bora (29) realizó una denuncia penal contra Chano Moreno Charpentier (37) por violación. Luego de ratificar la denuncia dos semanas después junto a sus abogados, Julia Inés Schijman y Luis Negri, la cantante reveló detalles de su acusación.

“Dentro de los hechos de violencia hubo un hecho de violación. Esa noche yo me quería ir de casa y él pensaba que era una pelea más. Me encerré en el cuarto para que a él se le pase la locura de la droga y del alcohol. Chano estaba como loco y cuando me dormí, entró en el cuarto como para tener relaciones. Él no podía entender que yo le dijera 'no, no, no'. Entonces, también hubo un hecho de violación”, le aseguró Militta, que salió tres meses con el músico en 2016, a Lanacion.com.

Luego de que se hiciera pública la denuncia, Chano eligió el silencio y solo utilizó las redes para promocionar su nuevo disco. Sin embargo, en las últimas horas el cantante lanzó llamativos mensajes a través de Twitter.

Luego de que escribiera de forma enigmática “alguien me sugirió que le de 10.000 dólares a alguien. Fin”, una seguidora le respondió haciendo referencia a la denuncia de Militta: “Usa un tema serio (por 282 vez) por prensa, me da bronca por las verdaderas víctimas y por vos, que estás lanzando tu primer cd solitario y estás intentando estar bien. ¡La verdad siempre sale! Fuerza CH”.

Entonces, Chano le escribió: “La mentira tiene patas cortas. La gente inocente no tiene nada que temer”.