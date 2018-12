La Nochebuena y la Navidad son la excusa perfecta para compartir lindos momentos con los seres queridos. Sin embargo, este año, para Matías Defederico tuvo un sabor especial.

El futbolista compartió un nostálgico mensaje en Instagram, dedicado a sus hijas, Charis, Bella y Francesca, con quien no pudo compartir las fechas festivas por estar viviendo en Grecia, país en el que se instaló por motivos futbolísticos, y por estar separado de Cinthia Fernández, modelo con quien no goza de una excelente relación.

"Feliz Navidad, hijas. Otro festejo lejos físicamente, pero juntos en nuestros corazones. Sé que la vida nos pondrá a todos en su lugar y recuperaremos todo esto que hoy no entendemos. Gracias, gracias, por ser tan valientes y fuertes todos los días, porque sé que no es fácil. Las amo y extraño siempre. Como siempre les digo, gracias por elegirme", escribió Matías, junto a una foto de las niñas, explicitando el amor que siente por ellas ¿y dándole un sutil palito a su ex?