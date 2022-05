Melody Luz, furiosa contra Majo Martino en El Hotel de los Famosos: "La voy a agarrar de las mechas y la voy a estampar contra el mármol"

Una charla entra Alex Caniggia y Majo Martino en la que irrumpió Melody Luz, novia del mediático, en El Hotel de los Famosos encolerizó a la bailarina y terminó con una catarata verbal contra la bailarina en donde la amenazó con pasar a lo físico.

"Yo soy tranquila hasta que me buscan. Así que mejor que no me rompan las pelotas. Traigan una bolsa de box porque la rompo toda”, lanzó, furiosa mientras almorzaba con Locho y Martín Salwe.

“A mí me molesta cuando se hace la viva y habla así como por lo bajo. La voy a agarrar de las mechas y le voy a estampar la cara contra el mármol, pedazo de pelotu…”, se despachó con todo.

"La quiero ir a cag... a trompadas ahora. Me quedé re caliente, bolu... Estoy recaliente mal". G-plus

MELODY LUZ AMENAZÓ CON GOLPEAR A MAJO MARTINO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Estoy esperando el momento para decirle todo en la cara. Ya está, me calenté. No me metí en el momento porque no entendí la situación”, aseguró, mientras explicaba lo que había sucedido.

“Yo entro a la cocina y Ale no sé qué le dice, le debe haber dicho ‘¿no te vas a la suite con el Locho?'. Y ella le dice ‘ay, no te pongas celoso’”, contó y se lamentó su propia actitud. “Yo la miro y como no entiendo la situación no salto, pero tendría que haberlo hecho”, contó, polémica.

“La quiero ir a cag... a trompadas ahora. Me quedé re caliente, bolu... No, estoy recaliente, recaliente mal”, concluyó, enojadísima.