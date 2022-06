Melody Luz debió ser atendida por los médicos en El Hotel de los Famosos: "Me siento mal"

Luego de presentar un fuerte malestar físico, Melody Luz debió ser atendido por los médicos en El Hotel de los Famosos y los profesionales decidieron hacerle estudios médicos para seguir su cuadro.

“Me siento mal. Siempre la irritación es como en la boca del estómago. Si me apretás ahí, siento como si ardiera”, detalló la pareja de Alex Caniggia mientras los profesionales la atendían.

Esto viene en medio de los fuertes rumores que despertó Melody después de haberse sentido mareada y con náuseas en varias oportunidades. Ante esto, Carolina “Pampita” Ardohain quiso saber si la participante estaba en la dulce espera junto a Alex Caniggia.

Más sobre este tema La reacción de Alex Caniggia ante un posible embarazo de Melody Luz: "Por ahora no quiero ser padre y si viene, viene igual"

LA PREGUNTA AL HUESO DE PAMPITA A MELODY LUZ EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“La veo a Melody que duerme mucho, tiene náuseas, está muy romántica, muy sensible. ¿Estará embarazada? ¿Se vendrá un mini Emperador?”, indagó a la conductora.

Sin embargo, la bailarina fue contundente con su respuesta: “No Pampi, basta. No, no, no. No es el momento. No por ahora. Ahora me siento mejor y tomé una pastilla para poder competir sin devolver”.

Por último, ante la pregunta al hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia sobre si quiere ser papá con su pareja, el joven no dudó: “¡Sí, obvio! Los mini Anguilas”.